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Ходять під прапором Есватіні: ОАЕ заборонили захід у порти танкерам «тіньового флоту» Росії
23:08 08.08.2024 |
Об'єднані Арабські Емірати заборонили захід у свої порти суднам під прапором африканської держави Есватіні (колишній Свазіленд), аби дистанціюватися від "тіньового флоту", що перевозить російську нафту. Про це повідомляє агентство Bloomberg.
Раніше ОАЕ заборонили захід у порти танкерам під прапором Камеруну. Танкери, що ходять під обома прапорами, перевозили російську нафту в обхід санкцій.
Прапор держави відіграє ключову роль у підтримці стандартів безпеки у світовому судноплавстві. Для нафтових танкерів прапори Ліберії та Маршаллових островів є одними з найпоширеніших. Але після вторгнення РФ в Україну з'явилася низка менш відомих прапорів, у зв'язку з чим виникли питання щодо міцності їхніх стандартів безпеки.
У 2023 році не було жодного судна, яке б ходило під прапором Есватіні. 2024 року з'явилося відразу 26 суден під прапором цієї невеликої країни, розташованої на півдні Африки, що навіть не має виходу до моря. Більшість із цих суден - танкери. Щодо 16 суден немає достеменних даних, кому вони належать. Водночас є докази, що частина танкерів під прапором Есватіні перевозила нафту, видобуту в Росії та Ірані.
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