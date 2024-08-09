Син Байдена потрапив в новий скандал: що йому закидають цього разу

Прокуратура США висунула звинувачення сину нинішнього президента Джо Байдена Хантеру. Правоохоронці заявляють, що він міг отримувати гроші від румунського бізнесмена за вплив на політику США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Прокурори у кримінальній податковій справі США звинуватили Хантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена, який намагався "вплинути на урядові установи США" у зв'язку з кримінальним розслідуванням у Румунії.

Міністерство юстиції США висунуло таке твердження в середу в поданні до федерального суду Лос-Анджелеса, де син президента США зіткнувся з запланованим на 9 вересня судом за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.

Що відомо про звинувачення

За даними слідства, ця претензія пов'язана з роботою Хантерана Габріеля Поповічу, багатого румуна, названого в заяві як "GP", і який, як стверджують прокурори, найняв Хантера Байдена для юридичної роботи наприкінці 2015 року, коли Джо Байден був віце-президентом США.

Однак Reuters не зміг незалежно підтвердити, що "GP" - це Поповічу.

Прокуратура заявила, що планує надати докази того, що Хантер Байден і його бізнес-партнер "отримали компенсацію від іноземного принципала, який намагався вплинути на політику США та громадську думку та змусити Сполучені Штати розслідувати румунське розслідування GP у Румунії".

Справа Хантера Байдена

Нагадаємо, що у червні минулого року син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях. Після цього він уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.

Однак вже в жовтні Хантер заявив, що не визнає себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.

Вже в кінці минулого року, а саме 8 грудня Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами.