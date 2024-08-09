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Син Байдена потрапив в новий скандал: що йому закидають цього разу
22:47 08.08.2024 |
Прокуратура США висунула звинувачення сину нинішнього президента Джо Байдена Хантеру. Правоохоронці заявляють, що він міг отримувати гроші від румунського бізнесмена за вплив на політику США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Прокурори у кримінальній податковій справі США звинуватили Хантера Байдена в отриманні платежів від румунського бізнесмена, який намагався "вплинути на урядові установи США" у зв'язку з кримінальним розслідуванням у Румунії.
Міністерство юстиції США висунуло таке твердження в середу в поданні до федерального суду Лос-Анджелеса, де син президента США зіткнувся з запланованим на 9 вересня судом за звинуваченнями в ухиленні від сплати податків.
Що відомо про звинувачення
За даними слідства, ця претензія пов'язана з роботою Хантерана Габріеля Поповічу, багатого румуна, названого в заяві як "GP", і який, як стверджують прокурори, найняв Хантера Байдена для юридичної роботи наприкінці 2015 року, коли Джо Байден був віце-президентом США.
Однак Reuters не зміг незалежно підтвердити, що "GP" - це Поповічу.
Прокуратура заявила, що планує надати докази того, що Хантер Байден і його бізнес-партнер "отримали компенсацію від іноземного принципала, який намагався вплинути на політику США та громадську думку та змусити Сполучені Штати розслідувати румунське розслідування GP у Румунії".
Справа Хантера Байдена
Нагадаємо, що у червні минулого року син президента США Хантер Байден визнав себе винним у двох податкових правопорушеннях. Після цього він уклав угоду з федеральною прокуратурою за звинуваченням у скоєнні кримінального злочину із застосуванням вогнепальної зброї.
Однак вже в жовтні Хантер заявив, що не визнає себе винним за трьома федеральними звинуваченнями про зберігання вогнепальної зброї. За даними слідства, він купив пістолет за фальшивими документами у 2018 році.
Вже в кінці минулого року, а саме 8 грудня Хантеру Байдену висунули нові звинувачення за дев'ятьма пунктами.
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