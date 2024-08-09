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У Каталонії президентом обрали представника партії прем’єра Іспанії
22:41 08.08.2024 |
Регіональний парламент Каталонії ввечері в четвер, 8 серпня, обрав президентом регіону Сальвадора Ілью - представника Соціалістичної робітничої партії Іспанії, яку очолює іспанський прем'єр Педро Санчес.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на El Mundo.
За призначення Ільї президентом Каталонії проголосували 68 членів Женералітату (регіонального парламенту), проти були 66.
Соціаліст став першим із 2010 року очільником Каталонії, обраним не від партій, які виступають за її незалежність. Це сталось після того, як ці політсили втратили більшість на виборах до Женералітату у травні.
Голоси Ільї забезпечили кілька пронезалежницьких партій Каталонії, зокрема Республіканська партія (ERC) та крайня ліва Catalunya en Comú, в обмін на розширення фіскальних повноважень регіону.
Таку зміну ще має затвердити парламент Іспанії, в якому соціалісти на чолі з прем'єром Педро Санчесом за підтримки крайніх лівих і каталонських партій мають незначну більшість. Опозиція і навіть однопартійці Санчеса критикували угоду з ERC.
У своїй промові в каталонському парламенті Сальвадор Ілія пообіцяв "у повному обсязі" виконати коаліційну угоду з каталонськими сепаратистами.
Від підтримки цих партій залежить також і доля центрального уряду Педро Санчеса, адже саме каталонські депутати дали необхідні голоси для затвердження його прем'єрства в обмін на амністію учасників протестів за незалежність у 2017 році.
Обрання нового президента Каталонії відбулось у той час, як правоохоронці шукають колишнього лідера регіону Карлеса Пучдемона - одного з провідних діячів пронезалежницького руху сім років тому.
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