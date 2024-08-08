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Британія побудує радіолокаційну станцію для протидії космічним загрозам КНР і Росії
17:31 08.08.2024 |
Королівські військово-повітряні сили Великої Британії планують розгорнути в Уельсі радіолокаційну станцію для відстеження супутників у космосі, аби протистояти космічним загрозам з боку Китаю та Росії.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Telegraph.
Новітню британську РЛС дальнього радіуса дії під назвою DARC планують розгорнути на авіабазі Каудор-Беррекс, що у валлійській області Пембрукшир. Її завданням буде відстеження супутників для захисту важливих мереж супутникового зв'язку і навігації.
"Ця нова радіолокаційна програма не лише підвищить наш рівень обізнаності про ситуацію в космосі, а й допоможе захистити наші космічні сили разом із нашими найближчими партнерами", - прокоментував міністр оборони Британії Джон Гілі.
Уперше про плани будівництва DARC cтало відомо у 2021 році. Тоді керівництво британських ВПС називало проєкт національним пріоритетом. РЛС є багатонаціональним проєктом, який зародився з оборонного пакту AUKUS між Британією, США та Австралією.
Про розгортання DARC стало відомо на тлі все активніших спроб Пекіна та Москви утвердити свій вплив у космічній сфері.
Пентагон цього року активно розширює можливості для ведення війни в космосі, оскільки вважає, що швидкий прогрес Китаю і Росії в космічних операціях становить усе більшу загрозу для американських супутників на орбіті.
За даними США, Москва розробляє ядерну зброю для розгортання на навколоземній орбіті, що може становити загрозу американським супутникам.
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