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АНАЛІТИКА

Продажі автомобілів у Китаї скорочуються четвертий місяць поспіль

 

Липневі продажі автомобілів у Китаї впали порівняно з минулим роком, що стало четвертим місячним падінням поспіль.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Зазначається, що продажі автомобілів в Китаї в липні впали на 3,1% в порівнянні липнем 2023 року.

В повідомленні уточнюють, що це стало четвертим місячним падінням поспіль і посилило занепокоєння з приводу уповільнення попиту на найбільшому автомобільному ринку світу.

Повідомляється, що продажі легкових автомобілів в липні досягли 1,73 мільйона, при цьому темпи падіння сповільнилися з 6,9% в червні.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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