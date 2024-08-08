Продажі автомобілів у Китаї скорочуються четвертий місяць поспіль

Липневі продажі автомобілів у Китаї впали порівняно з минулим роком, що стало четвертим місячним падінням поспіль.

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.

Зазначається, що продажі автомобілів в Китаї в липні впали на 3,1% в порівнянні липнем 2023 року.

В повідомленні уточнюють, що це стало четвертим місячним падінням поспіль і посилило занепокоєння з приводу уповільнення попиту на найбільшому автомобільному ринку світу.

Повідомляється, що продажі легкових автомобілів в липні досягли 1,73 мільйона, при цьому темпи падіння сповільнилися з 6,9% в червні.