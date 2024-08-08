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Продажі автомобілів у Китаї скорочуються четвертий місяць поспіль
14:07 08.08.2024 |
Липневі продажі автомобілів у Китаї впали порівняно з минулим роком, що стало четвертим місячним падінням поспіль.
Про це повідомляє Reuters, з посиланням на дані Китайської асоціації легкових автомобілів.
Зазначається, що продажі автомобілів в Китаї в липні впали на 3,1% в порівнянні липнем 2023 року.
В повідомленні уточнюють, що це стало четвертим місячним падінням поспіль і посилило занепокоєння з приводу уповільнення попиту на найбільшому автомобільному ринку світу.
Повідомляється, що продажі легкових автомобілів в липні досягли 1,73 мільйона, при цьому темпи падіння сповільнилися з 6,9% в червні.
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