Туреччина хоче створити протиракетну систему «Сталевий купол»

Туреччина планує створити власну протиракетну систему, яку вона назвала "Сталевий купол".

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив глава Агентства оборонної промисловості Туреччини Халук Гьоргюн, якого цитує AFP.

Проєкт очолять державні оборонні компанії, такі як Aselsan, Roketsan і MKE, а також громадська дослідницька група Tubitak Sage.

"Наш національний проєкт "Сталевий купол" дозволить нам інтегрувати наші системи протиповітряної оборони, наші датчики і нашу зброю в єдину мережу", - сказав Гьоргюн.

"Сталевий купол" має стати парасолькою, що покриватиме повітряний простір Туреччини і реагуватиме на загрози "від найнижчих до найвищих висот", а також на коротких і довгих дистанціях.

SSB не надала більш детальної інформації про проєкт у відповідь на запити агентства.

Туреччина, яка прагне модернізувати свої військово-повітряні сили, також розробляє власний національний бойовий літак KAAN у співпраці з британською BAE Systems.

У грудні минулого року у Туреччині відбувся перший політ новітнього безпілотника ANKA-3 з українським двигуном.