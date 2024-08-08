Поліція Каталонії розпочала операцію з пошуку та арешту Пучдемона

В іспанській Каталонії поліція розпочала операції з пошуку й арешту екслідера регіону Карлеса Пучдемона, який цього четверга повернувся до Іспанії.

Про це повідомив телеканал TV3, пише "Європейська правда".

Поліція заявила, що не знає, де знаходиться Пучдемон після того, як він виступив сьогодні вранці на заході біля Тріумфальної арки.

Поліцейська операція була зосереджена на спостереженні за в'їздами і виїздами з Барселони і була поширена на південну столичну область через вказівки на те, що він міг би попрямувати в цьому напрямку.

Пучдемон з'явився на заході, організованому партією Junts і виголосив коротку промову.

"Ми прийшли нагадати їм, що ми все ще тут. Я не знаю, коли ми знову побачимося, але що б не сталося, коли ми знову побачимося, ми зможемо разом дуже голосно кричати: "Хай живе вільна Каталонія!" - сказав він.

Минулого місяця Верховний суд Іспанії припинив розслідування так званої справи про тероризм стосовно Карлеса Пучдемона.

Це рішення, однак, не впливає на ордер на арешт Пучдемона в іншій справі за звинуваченнями про розтрату коштів і непокору, що передбачають тюремне ув'язнення терміном до восьми років.

Їх мав би зняти закон про амністію каталонських сепаратистів, ініційований урядом прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса для отримання підтримки каталонських партій. Але іспанський суд відмовився поширювати його дію на Пучдемона.