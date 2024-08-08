Youtube перестав працювати в Росії: не відкривається на комп'ютерах та телефонах

Російські користувачі Youtube почали скаржитися на повну зупинку відеохостингу.

Про це повідомляють сервіси downdetector.su, "Детектор сбоев", передає The Moscow TImes.

В Росії під час спроби переходу на сайт з'являється повідомлення про відсутність з'єднання.

Зазначається, що проблема присутня як у роботі сайту, так і мобільного додатка.

За даними "Сбой.рф" вже зареєстровано понад 5 тисяч скарг на роботу відеохостингу.

Скарги надійшли від жителів Москви, Санкт-Петербурга, Нижнього Новгорода, Єкатеринбурга, Уфи, Саратова, Самари, Краснодара, окупованого Криму та низки інших регіонів.