Росія і Китай повернуться до бартеру вперше за 30 років. Готуються перші угоди

Росія і Китай обговорюють бартерні торговельні угоди, які допоможуть обійти контрольовану США міжнародну банківську систему SWIFT та обмежити валютні ризики. Перша така угода може відбутися цієї осені, пише Reuters.

Цю інформацію виданню надали три джерела у сфері торгівлі й платежів, два з яких очікують укладання угод у сфері сільського господарства вже цієї осені.

Двосторонні затримки платежів були на порядку денному під час травневого візиту Путіна до Китаю. Попри те що з'явилися обхідні шляхи, такі як використання невеликих регіональних китайських банків, діяльність яких США важче виявити, проблеми з платежами залишаються.

Топменеджер великого російського банку повідомив, що готується бартерна схема, але відмовився розкривати деталі. Ще одне джерело, яке працює у сфері платежів, повідомило, що обговорюється угода з Росією стосовно експорту харчових продуктів. Також джерело в російській промисловій фірмі розповіло, що між компаніями обговорюється питання експорту металів з Росії в обмін на машини з Китаю.

Китай і Росія вже мають досвід бартерних угод, за яких одні товари обмінюються на інші, уникаючи транскордонних перевезень. У 2019 році Китай погодився обміняти пальмову олію з Малайзії на суму майже $150 млн на будівельні послуги, природні ресурси, цивільне та оборонне обладнання. У 2021 році китайська компанія експортувала до Ірану автозапчастини на суму $2 млн в обмін на фісташки.

Бартерні угоди між Китаєм і Росією були поширені до розпаду СРСР і продовжувалися у 1990-х роках, але угоди, які обговорюються зараз, будуть першими за останні приблизно 30 років.

Бартерна торгівля пропонує розв'язання проблем з оплатою як санкційних, так і цивільних товарів, заявило джерело в російському уряді, наголошуючи на тому, що поїздка Путіна до Китаю не покращила ситуацію, як очікувалося.

Прозорість більш традиційних засобів торгівлі є стримувальним фактором для двосторонньої китайсько-російської торгівлі, так само як і відсутність у Росії та Китаї механізму прямих платежів, кажуть джерела.

Міжнародна банківська система SWIFT є повністю прозорою для всіх, зокрема для США, тож "що менше SWIFT використовується для проведення міжбанківських операцій між російськими та китайськими банками, то спокійніше", сказав агентству Reuters платіжний посередник.

Система передання фінансових повідомлень Банку Росії та китайська платіжна платформа CIPS ще не повністю пов'язані між собою.

"На сьогодні все ще не існує IT-шлюзу, який би з'єднав ці дві системи, тому мостом все ще залишається або SWIFT, або послуги дистанційного банківського обслуговування, які доступні майже в кожному банківському програмному забезпеченні", - сказав платіжний посередник.

Голова Центрального банку Росії Ельвіра Набіулліна раніше говорила про платіжну систему BRICS Bridge, яка б об'єднала фінансові системи країн-членів. Джерело Reuters, близьке до проєкту, повідомило, що запуск розрахунків у цифрових валютах за допомогою цієї системи відбудеться не раніше 2028 року.