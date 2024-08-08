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АНАЛІТИКА

Найбільший оборонний концерн Німеччини заявив про небачене досі зростання

 

Зростання найбільшої оборонної компанії Німеччини Rheinmetall продовжується.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.

У першому півріччі продажі зросли на третину до близько 3,8 мільярда євро, повідомила компанія. Операційний результат майже подвоївся до 404 мільйонів євро.

Rheinmetall пов'язує зростання прибутковості насамперед з придбанням іспанської компанії Expal, що виробляє боєприпаси. Штаб-квартира компанії знаходиться в Дюссельдорфі, а її найбільший завод - в Унтерлюсі в Нижній Саксонії.

"Ми ще ніколи не зростали так сильно", - сказав керівник компанії Армін Паппергер.

Економічні перспективи Rheinmetall дуже позитивні, а портфель замовлень переповнений. Обсяг так званої номінації - тобто надходження замовлень і нещодавно укладених рамкових угод, де можлива угода певного розміру, - зріс більш ніж удвічі до 15,4 мільярда євро. Сюди також входять клієнтські угоди в цивільному бізнесі.

Rheinmetall працює насамперед як виробник зброї, але також має позиції в галузі постачання автомобілів.

Керівництво також очікує, що в найближчі роки річне зростання продажів становитиме близько двох мільярдів євро.

"Цей надзвичайно позитивний розвиток став можливим лише завдяки тому, що ми інвестували на ранніх стадіях і реалізовували стратегічний план з 2014 року - року нападу на Крим", - говорить Паппергер. Було значно розширено виробничі потужності, здійснено придбання та побудовано нові заводи.

Нагадаємо, наприкінці липня Rheinmetall оголосив, що отримав замовлення від України на повне технічне оснащення заводу з виробництва боєприпасів аж до введення в експлуатацію.

У червні в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства "Української оборонної промисловості" і світового оборонного гіганта Rheinmetall.

А у березні Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.
 

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