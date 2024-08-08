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Найбільший оборонний концерн Німеччини заявив про небачене досі зростання
10:56 08.08.2024 |
Зростання найбільшої оборонної компанії Німеччини Rheinmetall продовжується.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Welt.
У першому півріччі продажі зросли на третину до близько 3,8 мільярда євро, повідомила компанія. Операційний результат майже подвоївся до 404 мільйонів євро.
Rheinmetall пов'язує зростання прибутковості насамперед з придбанням іспанської компанії Expal, що виробляє боєприпаси. Штаб-квартира компанії знаходиться в Дюссельдорфі, а її найбільший завод - в Унтерлюсі в Нижній Саксонії.
"Ми ще ніколи не зростали так сильно", - сказав керівник компанії Армін Паппергер.
Економічні перспективи Rheinmetall дуже позитивні, а портфель замовлень переповнений. Обсяг так званої номінації - тобто надходження замовлень і нещодавно укладених рамкових угод, де можлива угода певного розміру, - зріс більш ніж удвічі до 15,4 мільярда євро. Сюди також входять клієнтські угоди в цивільному бізнесі.
Rheinmetall працює насамперед як виробник зброї, але також має позиції в галузі постачання автомобілів.
Керівництво також очікує, що в найближчі роки річне зростання продажів становитиме близько двох мільярдів євро.
"Цей надзвичайно позитивний розвиток став можливим лише завдяки тому, що ми інвестували на ранніх стадіях і реалізовували стратегічний план з 2014 року - року нападу на Крим", - говорить Паппергер. Було значно розширено виробничі потужності, здійснено придбання та побудовано нові заводи.
Нагадаємо, наприкінці липня Rheinmetall оголосив, що отримав замовлення від України на повне технічне оснащення заводу з виробництва боєприпасів аж до введення в експлуатацію.
У червні в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства "Української оборонної промисловості" і світового оборонного гіганта Rheinmetall.
А у березні Армін Паппергер оголосив про плани створити в Україні щонайменше чотири заводи.
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