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АНАЛІТИКА

Іран закликав Макрона тиснути на Ізраїль, щоб знизити напруженість на Близькому Сході

 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан у телефонній розмові з французьким візаві Емманюелем Макроном заявив, що США і Європа повинні закликати Ізраїль погодитися на припинення вогню в секторі Гази, щоб знизити напруженість на Близькому Сході.

Про це повідомила пресслужба іранського уряду в середу, 7 серпня, пише "Європейська правда".

У розмові Пезешкіан стверджує, що Іран завжди відігравав "провідну роль у встановленні миру, безпеки та стабільності" в регіоні, а відповідальність за нинішню ескалацію перебуває на "сіоністському режимі".

"Якщо США і західні країни дійсно хочуть запобігти війні і небезпеці в регіоні, вони повинні переконати цей режим припинити геноцид і напади в Газі і погодитися на припинення вогню", - ідеться в повідомленні.

Також іранський президент підкреслив, що уникнення війни начебто є одним з "основоположних принципів Ірану".

Коментарі Пезешкіана натякають на дипломатичний шлях до деескалації на тлі того, як Тегеран заявляв про наміри помститись за вбивство одного з лідерів терористичного угруповання ХАМАС в іранській столиці.

Паралельно афілійована з Іраном ліванська "Хезболла" погрожує відплатою за ізраїльський удар, в результаті якого загинув один з топ-командирів угруповання в Бейруті.

Закликаючи до спокою на Близькому Сході, керівники США напередодні заявили, що вони та їхні союзники чинять прямий тиск на Ізраїль, Іран та інші країни, щоб уникнути ескалації конфлікту.

Також близько десятка винищувачів F/A-18 з авіаносця США "Теодор Рузвельт" перелетіли на військову базу на Близькому Сході.
 

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