Китай будує АЕС небаченими темпами, може обігнати Францію і США – Bloomberg

Фото: МАГАТЕ, Інформаційна система енергетичних реакторів

До наступного десятиліття Китай може випередити Францію та США і стати найбільшим виробником атомної енергії. Зараз у країні будують 30 нових атомних електростанцій. Про це пише Bloomberg.

На китайському курортному острові Хайнань робітники на АЕС Linglong One до 2025 року завершать будівництво першого у світі невеликого модульного ядерного реактора для комерційних цілей, схваленого МАГАТЕ. У таких ключових досягненнях, як термоядерний синтез - об'єднання, а не розщеплення атомів, - Пекін значно переважає США.

"Існує, мабуть, не більше семи країн, які мають можливість проєктувати, виробляти і експлуатувати атомні електростанції. Раніше ми були послідовниками, але тепер Китай - лідер", - сказав представник китайського МЗС Цуй Цзяньчунь під час офіційного візиту на станцію.

Причинами успіху Китаю є величезні масштаби, державна підтримка (зокрема, недороге фінансування від державних банків) та відносно просте, відтворюване будівництво. Країна також надає пріоритет будівництву декількох реакторів однакового дизайну, створюючи стандартизацію, готовий ланцюжок постачання і велику кількість кваліфікованих працівників.

США все ще мають найбільшу кількість АЕС, але за останнє десятиліття вони побудували лише три реактори, зокрема два - на одному заводі в Джорджії.

"Темпи розвитку Китаю - це те, чого раніше не було ніде і ніколи", - наголосив директор з питань Китаю Всесвітньої ядерної асоціації Франсуа Морен.