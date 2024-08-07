Від початку російської агресії ЄС надав Україні допомогу на майже EUR108 млрд - фон дер Ляєн

Від початку повномасштабного російського вторгнення Європейський Союз надав Україні допомогу в розмірі майже EUR108 млрд, і підтримуватиме український народ стільки, скільки буде потрібно, заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

"ЄС підтримує Україну з першого дня агресивної війни Росії. З нашими державами-членами ми надали підтримку в розмірі майже EUR108 мільярдів. Україна переможе в цій війні за виживання. І ЄС підтримуватиме Україну та її народ стільки, скільки буде потрібно", - написала фон дер Ляєн на своїй сторінці в соцмережі Х у середу.