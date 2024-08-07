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Стів Джобс
«Діра» в російському бюджеті збільшилась у півтора рази за місяць
16:45 07.08.2024 |
Дефіцит федерального бюджету Росії за підсумками семи місяців 2024 року зріс порівняно з показниками попереднього місяця через високі витрати і зниження доходів.
Про це пише The Moscow Times з посиланням на повідомлення Мінфіну Росії.
Як йдеться у повідомленні, у січні-липні дефіцит в бюджеті становив 1,36 трлн рублів, або 0,7% ВВП.
За підсумками півріччя витрати перевищували доходи на 929 млрд рублів. Це 0,5% ВВП.
Водночас бюджетний дефіцит залишається майже вдвічі меншим, ніж за сім місяців 2023 року, коли він становив 2,6 трлн рублів, або 1,5% ВВП, після того як західні санкції у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну призвели до різкого скорочення доходів Росії від продажу енергоносіїв.
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