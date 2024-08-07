Казахстан продовжить заборону на вивезення пального бензовозами

Влада Казахстану планує продовжити ще на 6 місяців чинну з 2022 року заборону на вивезення з республіки автомобільним транспортом бензину, дизпального й низки окремих видів нафтопродуктів.

Відповідний проєкт наказу Міністерства енергетики країни опубліковано на порталі «Відкриті нормативно-правові акти».

«Ввести заборону терміном на шість місяців на вивезення з території Республіки Казахстан, зокрема до держав - членів Євразійського економічного союзу, автомобільним транспортом бензинів, дизельного пального та окремих видів нафтопродуктів», - випливає з проєкту документа, публічне обговорення якого триватиме до 19 серпня.

Виняток зроблено для мастил, випадків вивезення в бензобаках, передбачених заводом-виробником автомобільних транспортних засобів, та деяких інших категорій.

Заборону на вивезення нафтопродуктів автотранспортом було запроваджено в Казахстані з 12 липня 2022 року терміном на шість місяців, і відтоді захід продовжували на аналогічні терміни. Востаннє обмеження було продовжено у березні.

У Міністерстві енергетики Казахстану раніше зазначали, що захід запроваджується з метою забезпечення стабільності й стійкості розвитку національної економіки та недопущення виникнення нестачі нафтопродуктів на внутрішньому ринку країни. У відомстві пояснювали, що роздрібні ціни на бензин і дизельне пальне в країні нижчі, ніж у росії, Узбекистані й Киргизії, що призводить до високого попиту на паливно-мастильні матеріали у водіїв транзитного транспорту у прикордонних областях.