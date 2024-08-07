Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 16:41
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Проросійському блоку Шора відмовили в реєстрації на виборах у Молдові
13:21 07.08.2024 |
Проросійському блоку "Перемога" олігарха-втікача Ілана Шора відмовили в реєстрації для участі в президентських виборах і референдумі у Молдові.
Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) на засіданні 7 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.
Згідно з постановою ЦВК, реєстрація блоку з назвою, схожою з назвою іншої партії, неможлива. У цьому випадку назва блоку "Перемога - Victorie" схожа з назвою партії, що входить до цього блоку - Victorie.
Один із членів ЦВК Вадим Філіппов зазначив, що партія Victorie входить до блоку і відповідно не є електоральним конкурентом блоку. Заступник голови ЦВК Павел Постіке пояснив, що партія може вийти з блоку надалі і відповідно таким електоральним конкурентом може стати.
Також у постанові звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія "Шор", а лідера партії Ілана Шора засуджено в Молдові на 15 років.
Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних політику-втікачу Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) і Victorie. Перший з'їзд блоку відбувся в Москві.
Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через виявлені технічні помилки в документах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
|Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російський уряд почав роздавати сировинним компаніям останні резерви валюти
|Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру
|Блінкен каже, що перемовини Ізраїлю і ХАМАС «на фінальному етапі»
|Рішення щодо ізраїльських установок Patriot для України поки не ухвалено, - посол
|Казахстан продовжить заборону на вивезення пального бензовозами
|Проросійському блоку Шора відмовили в реєстрації на виборах у Молдові
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі