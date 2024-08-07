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АНАЛІТИКА

Проросійському блоку Шора відмовили в реєстрації на виборах у Молдові

 

Проросійському блоку "Перемога" олігарха-втікача Ілана Шора відмовили в реєстрації для участі в президентських виборах і референдумі у Молдові.

Таке рішення ухвалила Центральна виборча комісія Молдови (ЦВК) на засіданні 7 серпня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Newsmaker.

Згідно з постановою ЦВК, реєстрація блоку з назвою, схожою з назвою іншої партії, неможлива. У цьому випадку назва блоку "Перемога - Victorie" схожа з назвою партії, що входить до цього блоку - Victorie.

Один із членів ЦВК Вадим Філіппов зазначив, що партія Victorie входить до блоку і відповідно не є електоральним конкурентом блоку. Заступник голови ЦВК Павел Постіке пояснив, що партія може вийти з блоку надалі і відповідно таким електоральним конкурентом може стати.

Також у постанові звернули увагу на те, що до блоку увійшла вже неконституційна партія "Шор", а лідера партії Ілана Шора засуджено в Молдові на 15 років.

Блок "Перемога" створили у квітні 2024 року в Москві. До нього увійшли п'ять партій, підконтрольних політику-втікачу Ілану Шору: неконституційна партія "Шор", "Шанс", "Відродження", "Альтернативна сила порятунку Молдови" (FASM) і Victorie. Перший з'їзд блоку відбувся в Москві.

Раніше розгляд реєстрації блоку переносили через виявлені технічні помилки в документах.
Ключові теги: Молдова
 

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