Ріст китайського експорту сповільнюється, хоча технологічний рекордно зріс

У липні вихідні відвантаження зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року, проте в червні ріст був більшим.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

В липні експортні постачання зросли на 7,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в порівнянні з червневим зростанням на 8,6%.

Постачання нафти в липні скоротилися після чотирьох місяців виняткового зростання, але експорт високотехнологічної продукції продемонстрував найсильніше зростання за останні 30 місяців, майже подвоївшись порівняно з червнем.

Торговельні показники Китаю за липень були неоднозначними: експорт несподівано сповільнився, а імпорт зростав швидше, ніж очікувалося, що свідчить про деяке поліпшення внутрішнього попиту.

Очікується, що експорт Китаю залишиться стабільним у найближчі місяці, не в останню чергу тому, що обмінні курси рухаються на користь експортерів.

Уповільнення темпів зростання минулого місяця відбулося в основному через зниження експортних цін, а обсяги залишаються майже на рекордному рівні.

Імпорт перевершив очікування ринку, збільшившись у липні на 7,2% порівняно з попереднім роком, порівняно з падінням на 2,3% у червні.

Таким чином, профіцит торгового балансу Китаю в липні склав 84,65 млрд дол, що менше, ніж 99,05 млрд дол у червні.