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Українське прислів'я
Ріст китайського експорту сповільнюється, хоча технологічний рекордно зріс
13:01 07.08.2024 |
У липні вихідні відвантаження зросли порівняно з аналогічним періодом минулого року, проте в червні ріст був більшим.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
В липні експортні постачання зросли на 7,0% порівняно з аналогічним періодом минулого року, в порівнянні з червневим зростанням на 8,6%.
Постачання нафти в липні скоротилися після чотирьох місяців виняткового зростання, але експорт високотехнологічної продукції продемонстрував найсильніше зростання за останні 30 місяців, майже подвоївшись порівняно з червнем.
Торговельні показники Китаю за липень були неоднозначними: експорт несподівано сповільнився, а імпорт зростав швидше, ніж очікувалося, що свідчить про деяке поліпшення внутрішнього попиту.
Очікується, що експорт Китаю залишиться стабільним у найближчі місяці, не в останню чергу тому, що обмінні курси рухаються на користь експортерів.
Уповільнення темпів зростання минулого місяця відбулося в основному через зниження експортних цін, а обсяги залишаються майже на рекордному рівні.
Імпорт перевершив очікування ринку, збільшившись у липні на 7,2% порівняно з попереднім роком, порівняно з падінням на 2,3% у червні.
Таким чином, профіцит торгового балансу Китаю в липні склав 84,65 млрд дол, що менше, ніж 99,05 млрд дол у червні.
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