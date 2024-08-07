Китайська акумуляторна промисловість масово укрупнюється

Китайська акумуляторна промисловість стикнулась з укрупненням підприємств, що призвело до зменшення інвестицій та виходу з неї менших гравців.

Про це повідомляє Financial Times.

За перші сім місяців 2024 року в Китаї було скасовано або відкладено 19 проектів будівництва гігафабрик з виробництва акумуляторів.

Це лише прискорило вже наявний спад інвестицій в акумуляторні заводи, оскільки виробники електромобілів - переважно в Європі - борються зі зниженням продажів.

Очікується, що ці скасування скоротять потужність китайських гігафабрик з виробництва акумуляторів до 2030 року на 3 відсотки.

Потрясіння в переповненій китайській індустрії акумуляторів відбуваються на тлі зниження темпів зростання продажів електромобілів у деяких частинах світу.

Китайська автомобільна промисловість також готується до подібної раціоналізації після зростання під час інвестиційного буму протягом останнього десятиліття.

За оцінками галузевих органів, на найбільшому в світі автомобільному ринку працює близько 50 китайських виробників акумуляторів для електромобілів, що призводить до гри на виживання, яка буде посилюватися, оскільки вони стикаються з жорсткою конкуренцією за технології та більш жорсткими державними правилами.

Китайський ринок різко розділений між великими гравцями, такими як CATL і BYD, які домінують на світовому ринку акумуляторів для електромобілів, і десятком менших гравців, яким доводиться конкурувати з меншими фінансовими можливостями та меншою конкурентоспроможністю за ціною.

У квітні 2024 року понад 20 китайських компаній оприлюднили плани будівництва нових потужностей з виробництва акумуляторів, які, як очікується, матимуть загальну річну потужність 152 гігават-годин, що на 55% менше, ніж роком раніше.