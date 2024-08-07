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США інвестують 2,2 мільярда доларів у модернізацію своєї електромережі
12:03 07.08.2024 |
Адміністрація Байдена заявила, що інвестує 2,2 мільярда доларів у модернізацію енергосистеми країни, щоб захистити її від зростаючих загроз екстремальних погодних явищ.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Уряд США працює над капітальним ремонтом системи електропередач країни, яка знаходиться під тиском екстремальних погодних умов, а також зростаючої кількості енергоємних центрів обробки даних.
Модернізація мережі додасть майже 13 гігават (ГВт) потужності, а також дозволить збільшити обсяги виробництва, кількість центрів обробки даних та покращити передачу відновлюваної енергії, йдеться у заяві Міністерства енергетики.
Фінансування підтримає вісім проєктів у 18 штатах.
"Перша половина 2024 року вже побила рекорди за кількістю найспекотніших днів в історії Землі, і оскільки екстремальні погодні умови продовжують вражати кожну частину країни, ми повинні діяти невідкладно, щоб зміцнити нашу застарілу мережу", - зазначила у своїй заяві міністр енергетики США Дженніфер М. Ґранхолм.
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