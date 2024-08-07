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АНАЛІТИКА

США попередили Туреччину про наслідки за військовий експорт до Росії

 

США попередили Туреччину про наслідки, якщо країна не припинить експорт до Росії американського обладнання, яке можна використати у військових цілях.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у публікації Financial Times.

Помічник міністра торгівлі США Метью Аксельрод, який очолює зусилля, спрямовані на те, щоб секретні технології не потрапили до рук ворогів Америки, нещодавно зустрівся з турецькими посадовцями і керівниками в Анкарі і Стамбулі в рамках зусиль, спрямованих на припинення нелегальної торгівлі.

За словами представника міністерства торгівлі, його послання полягало в тому, що Туреччина повинна докласти більше зусиль, щоб обмежити торгівлю чипами американського походження та іншими деталями, які відіграють ключову роль у війні РФ проти України.

"Нам потрібна Туреччина, щоб допомогти зупинити незаконний потік американських технологій до Росії. Ми повинні побачити прогрес, і швидко, з боку турецької влади і промисловості, інакше у нас не буде іншого вибору, окрім як застосувати наслідки до тих, хто ухиляється від нашого експортного контролю ", - сказав Аксельрод.

З 2022 року Туреччина збільшила торгівлю з РФ попри запроваджені санкції проти Москви з боку США, ЄС та інших західних партнерів.

США особливо занепокоєні тим, що Туреччина стала ключовим центром, через який електроніка західного виробництва, зокрема процесори, карти пам'яті та підсилювачі, потрапляють до РФ, а згодом їх виявляють у російських ракетах і дронах.

Іншою важливою сферою занепокоєння є верстати.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року США запровадили санкційний механізм проти іноземних фінансових установ, які виявлять причетними до постачання в Росію підсанкційних військових товарів.

Це суттєво вплинуло на грошові потоки між РФ та такими країнами, як Туреччина, Об'єднані Арабські Емірати й Казахстан.

В останні місяці Захід робить усе більший наголос на закритті лазівок, які дозволяють Росії й далі ухилятись від санкцій.
 

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