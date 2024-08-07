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АНАЛІТИКА

Українці в Польщі відкривають 11,2% всіх нових бізнесів – ІТ на другому місці за популярністю

 

Як повідомляє Польський економічний інститут, за останні два з половиною роки (з січня 2022 року по червень 2024 року) в Польщі було створено близько 59 800 українських активних індивідуальних підприємств (JDG). Цей період майже повністю охоплює період російсько-української війни.

У першій половині 2024 року громадяни України створили більш ніж кожен десятий бізнес у Польщі (11,2%). При цьому 77% активних, нещодавно зареєстрованих іноземцями в Польщі бізнесів, керували українці.

Українські підприємці в Польщі найчастіше відкривають бізнес у наступних галузях:

* будівництво (23%),
* інформація та комунікації (19%)
* інші види діяльності у сфері послуг (12%).

Українські чоловіки в Польщі найчастіше засновують підприємства, пов'язані з будівництвом (34%), інформацією та зв'язком (23%), а також транспортом і складським господарством (11%).

Майже кожне третє підприємство, яким керують українські жінки в Польщі, займається іншою діяльністю у сфері послуг (30%). На діяльність, пов'язану з інформацією, комунікаціями та торгівлею припадає по 11% компаній, заснованих громадянками України. Вчетверо більше українок, ніж українців, займаються діяльністю, пов'язаною з інформацією та комунікаціями (2274 проти 603).

Ведення власного бізнесу в Польщі є альтернативою оплачуваній роботі для багатьох українців. На кінець червня 2024 року кількість застрахованих громадян України становила близько 771 тис. осіб, з яких майже 739 тис. працювали як наймані працівники або на підставі договору доручення чи агентської угоди. У червні 2023 року було застраховано близько 748 тис. українців, що на 3% більше, ніж попереднього року.
За матеріалами: ITC.ua
Ключові теги: Польща
 

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