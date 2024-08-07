Фінансові новини
- |
- 07.08.24
- |
- 16:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Мексика запросила Путіна на інавгурацію президентки. Країна є членом МКС
09:31 07.08.2024 |
Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені", - сказав представник посольства Мексики.
Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило Reuters, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.
Ордер на арешт Путіна
У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині - у незаконній депортації сотень дітей з України після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Виходячи з цього Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після прибуття на територію країни.
Додамо, що раніше Путін хотів прийняти участь у саміті БРІКС, який проходив у серпні 2023 року у ПАР. В останній момент Південна Африка, де навіть розглядали можливість прийняття спецзаконопроекту для того, щоб убезпечити Путіна від арешту на власній территорії через ордер МКС, все ж попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Друг України у команді Гарріс: хто такий Тім Волз, кандидат демократів у віцепрезиденти США
|Bloomberg назвав наступника Пріцкер на посаді спецпредставника з відновлення України
|Гарріс обрала кандидатом у віцепрезиденти губернатора штату Міннесота Тіма Волза - ЗМІ
|ЄС офіційно схвалив надання Україні траншу макрофіну на 4,2 млрд євро
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Російський уряд почав роздавати сировинним компаніям останні резерви валюти
|Заступник глави ОП Жовква й новий посол Індії обговорили співпрацю та підготовку до другого Саміту миру
|Блінкен каже, що перемовини Ізраїлю і ХАМАС «на фінальному етапі»
|Рішення щодо ізраїльських установок Patriot для України поки не ухвалено, - посол
|Казахстан продовжить заборону на вивезення пального бензовозами
|Проросійському блоку Шора відмовили в реєстрації на виборах у Молдові
Бізнес
|Snapdragon 8 Gen 4 вперше з'являється в Geekbench: перевершує A17 Pro в багатоядерному тесті
|«Дамо людям суперздібності»: Ілон Маск розповів про надшвидких кіборгів з чипами Neuralink за 10-15 років
|OpenAI розробила інструмент для виявлення контенту ChatGPT з точністю 99,9%
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|Tesla вже не торт: власники електромобілів Tesla при покупці нового авто найчастіше обирають моделі з ДВЗ
|Xiaomi повідомила, що простого способу відключити системну рекламу не буде
|Audi, Porsche, Volkswagen та інші виробники відкладають плани щодо повного переходу на електромобілі