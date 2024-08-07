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АНАЛІТИКА

Мексика запросила Путіна на інавгурацію президентки. Країна є членом МКС

 

Мексика запросила главу Кремля Володимира Путіна на інавгурацію новообраного президента Клаудії Шейнбаум. Вона відбудеться 1 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Запрошення Росії взяти участь в інавгурації президента Шейнбаум було направлено президенту Путіну. Він вирішить, чи братиме участь у церемонії сам, чи призначить іншу високопоставлену особу для цього від свого імені", - сказав представник посольства Мексики.

Міністерство закордонних справ Мексики пізніше повідомило Reuters, що уряд надіслав дипломатичні ноти всім країнам, з якими він мав відносини, а також міжнародним організаціям, членом яких вона є, із запрошенням на інавгурацію Шейнбаум.

Ордер на арешт Путіна

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд (МКС) видав ордер на арешт Путіна, звинувативши його у військовому злочині - у незаконній депортації сотень дітей з України після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Виходячи з цього Мексика, як підписант Римського статуту, має заарештувати Путіна після прибуття на територію країни.

Додамо, що раніше Путін хотів прийняти участь у саміті БРІКС, який проходив у серпні 2023 року у ПАР. В останній момент Південна Африка, де навіть розглядали можливість прийняття спецзаконопроекту для того, щоб убезпечити Путіна від арешту на власній территорії через ордер МКС, все ж попросила Путіна не приїжджати на саміт БРІКС.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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