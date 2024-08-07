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Артур Еш
У міноборони Венесуели заявили, що військові вірні Мадуро
09:18 07.08.2024 |
Міністр оборони Венесуели Владімір Падріно у вівторок, 6 серпня, підтвердив "абсолютну лояльність" військових президенту Ніколасу Мадуро на тлі акцій протесту, які тривають у країні після президентських виборів
"Ми підтверджуємо нашу абсолютну лояльність громадянину Ніколасу Мадуро Моросу", - цитує Reuters заяву Падріно, яку той зробив під час трансляції на державному телебаченні у супроводі вищих чинів армії та поліції.
Ці коментарі Падріно з'явилися після того, як кандидат в президенти від опозиції Едмундо Гонсалес та опозиційна лідерка Марія Коріна Мачадо закликали представників збройних сил "стати на бік народу" в листі, оприлюдненому напередодні.
Міністр оборони країни заявив, що ці "безглузді та ірраціональні заклики спрямовані на те, щоб зруйнувати нашу єдність та інституційність, але це ніколи не вдасться".
Опозиція не визнає офіційних підсумків виборів
Президентські вибори у Венесуелі пройшли 28 липня. Підконтрольний уряду країни виборчком заявив, що Мадуро, який до цього правив країною протягом двох президентських термінів, здобув підтримку 51,2 відсотка виборців. Водночас міжнародних спостерігачів до виборів допущено не було.
Опозиція стверджує, що за чесного підрахунку голосів перемогу на виборах мав здобути Гонсалес, набравши близько 67 відсотків голосів. На підтвердження противники Мадуро опублікували понад 80 відсотків бюлетенів, отриманих безпосередньо з виборчих дільниць по всій Венесуелі. Поразку Мадуро передбачали і передвиборчі опитування. Низка країн, зокрема США, визнали Гонсалеса переможцем президентських виборів у Венесуелі, відкинувши претензії на перемогу з боку Мадуро.
Після виборів у Венесуелі почалися акції протестів проти фальсифікацій, під час яких було затримано щонайменше дві тисячі осіб.
Виступаючи перед своїми прихильниками, венесуельський правитель пообіцяв відправити затриманих до в'язниць суворого режиму. Мадуро пригрозив тюремними термінами і лідерам опозиції, звинувативши їх у тероризмі.
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