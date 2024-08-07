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У Нігерії затримали кравців за виготовлення прапорів Росії
09:07 07.08.2024 |
Нігерія затримала кількох кравців за виготовлення російських прапорів, якими цього тижня розмахували під час антиурядових протестів у північних штатах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням заяву таємної поліції Нігерії, про яку пише Reuters.
Департамент державних служб (DSS) Нігерії також повідомив у дописі на X, що затримав деяких "спонсорів кравців", не уточнюючи подробиць. Там сказано, що розслідування триває. Скільки затримано кравців чи "спонсорів", не повідомляється.
Начальник штабу оборони Нігерії генерал Крістофер Муса провів у понеділок переговори щодо безпеки з президентом Болою Тінубу. Він назвав розмахування іноземним прапором під час антиурядових протестів "зрадою".
"Ми виявили тих (їхніх спонсорів) і збираємося вжити серйозних заходів проти цього", - сказав Муса журналістам.
Протести у Нігерії
З 1 серпня сотні тисяч нігерійців вийшли на протести проти болісних економічних реформ президента Тінубу, які призвели до часткового припинення субсидій на бензин та електроенергію, девальвації валюти та інфляції, яка досягла максимуму за три десятиліття.
Після смертоносного придушення поліцією протести вщухли.
У північних штатах Борно, Кадуна, Кано та Каціна було помічено протестувальників, які розмахували сотнями російських прапорів, а деякі закликали до військового захоплення влади.
Посольство Росії в Нігерії заперечило свою причетність до протестів.
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