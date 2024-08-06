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Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
10:48 06.08.2024 |
Окружний суд США визнав Google винним у порушені антимонопольного законодавства щодо свого пошукового бізнесу, який є найстарішим та найважливішим у компанії.
Про це йдеться в рішенні суду округу Колумбія, передає CNN.
Зазначається, що компанія витратила десятки мільярдів доларів на ексклюзивні контракти, щоб забезпечити домінуючу позицію свого пошуковика на смартфонах і веб-браузерах у всьому світі.
Так, відповідні контракти дали їй можливість блокувати потенційних конкурентів, таких як Microsoft Bing і DuckDuckGo. За словами окружного судді Аміта Мехта, ексклюзивні угоди Google з Apple та іншими ключовими гравцями на мобільному ринку були антиконкурентними. Крім того, Google також стягує високі ціни на пошукову рекламу, що відображає його монопольну владу в цій сфері.
Відповідно, коли користувачі намагаються знайти інформацію в інтернеті, Google, як правило, є найпростішою та найшвидшою платформою для переходу, що, своєю чергою, стимулювало масштабний рекламний бізнес компанії.
Визнання Google монополістом, ймовірно, спричинить окремий процес для визначення санкцій, які буде накладено на компанію, яка своєю чергою буде подавати апеляцію. Це означає, що на реалізацію будь-яких можливих наслідків можуть піти місяці або навіть роки.
Проте це рішення може зрештою змінити те, як Google робить свій пошуковий движок доступним для користувачів, впливаючи на його здатність укладати дорогі угоди з виробниками пристроїв та постачальниками онлайн-сервісів.
Ба більше, суд також може змусити Google впровадити "екран вибору", який інформуватиме користувачів про інші доступні пошукові системи, повідомила CNN професорка права з Університету Вандербільта Ребекка Алленсворт.
Крім того, на компанію може чекати грошовий штраф, чи навіть розділення Google, що також не виключають американські антимонопольні чиновники.
Важливо, що у своєму рішенні суд не дійшов висновку про те, що Google має монополію на пошукову рекламу. Загалом справа проти Google є частиною судових позовів про конкуренцію, які очолює уряд США, спрямованих проти технологічних гігантів.
Так на Google на початку вересня чекає розгляд ще однієї справи, яку ініціювала адміністрація Байдена проти компанії у 2023 році щодо бізнесу з рекламними технологіями.
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