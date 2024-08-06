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Протести у Банґладеш: військові заявили про формування тимчасового уряду
09:53 06.08.2024 |
У Банґладеш на тлі масових протестів та відставки і втечі з країни прем'єр-міністра Шейх Хасіни головнокомандувач армії оголосив про формування тимчасового уряду.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Під час звернення до нації у телевізійному ефірі 58-річний головнокомандувач ЗС Банґладеш генерал Вакер-Уз-Заман заявив, що вже провів переговори з лідерами основних політичних партій, за винятком довгоправлячої Ліги Авамі Хасіни.
Також генерал, який був обійняв посаду головнокомандувача армією лише 23 червня, розповів про плани зустрітися з президентом Мохаммедом Шахабуддіном, аби обговорити подальший шлях.
За словами Замана, країна нині "переживає революційний період".
Він також закликав до припинення насильства та тлі триваючих протестів, під час яких вже загинуло понад 300 осіб.
Крім того, в Офісі військового представника змінили комендантську годину, яка раніше була запроваджена урядом Хасіни. Зазначається, що тепер вона діятиме з опівночі понеділка до 6 ранку вівторка, після чого всі школи, заводи, коледжі та університети будуть відкриті.
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