Фінансові новини
- |
- 06.08.24
- |
- 14:08
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Данія прощається з банкнотою з найбільшим номіналом, більшість уже здали
09:41 06.08.2024 |
Після рішення про остаточне виведення з обігу банкноти з найбільшим номіналом у 1000 данських крон громадяни Данії здали цих банкнот на суму 15,2 мільярда крон.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.
Після того, як Національний банк Данії оголосив, що банкноти номіналом 1000 данських крон будуть вилучені з обігу з травня 2025 року, данці здали 15,2 мільярда шведських крон.
За словами представника данського центробанку Нільса Касса, на руках залишаються банкноти загальною вартістю 6,3 мільярда данських крон.
У листопаді центробанк Данії затвердив 31 травня 2025 року як остаточну дату, коли банкноти у 1000 данських крон більше не будуть прийматись як засіб платежу. Водночас громадяни країни матимуть час для обміну банкнот.
Керівник Національного банку Данії Крістіан Кеттель Томсен пояснив, що потреба у "тисячній" банкноті, яка перебуває в обігу з 1975 року, відпала "зі зміною платіжних звичок данців", а також через їхнє використання для фінансових злочинів.
Крім того, з кінця травня наступного року у Данії стануть недійсними всі банкноти, випущені до 2009 року, оскільки їх легше підробити.
Нині готівку в Данії використовують у 10% платежів, вартість яких становить 500 крон чи менше.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Україна отримала від США грант на $3,9 мільярда
|F-16 вже в Україні. Яке озброєння «засвітили» на українських винищувачах
|Підвищення податків: Гетманцев оприлюднив перші зміни до законопроєкту Кабміну
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Після F-16: оборонний комітет ЄП просить ФРН дати ЗСУ ракети
|«План Маршалла» від Пенні Пріцкер. Що Вашингтон вигадав для України після війни
|Суд США визнав Google монополістом на ринку онлайн-пошуку: деталі
|США намагаються конфіскувати у Лазаренка $200 мільйонів для України
|Протести у Банґладеш: військові заявили про формування тимчасового уряду
|Данія прощається з банкнотою з найбільшим номіналом, більшість уже здали
Бізнес
|Neuralink імплантувала чип другому пацієнту, все пройшло надзвичайно добре – Ілон Маск
|Штучна плацента. Чи зможе вона врятувати передчасно народжених дітей
|У США стартував продаж багатофункціональної платформи Omni One, яка виводить відчуття від ігор у віртуальній реальності на новий рівень
|Ford намагається запатентувати систему, яка повідомлятиме поліції, якщо водій перевищив швидкість
|У ЄС набув чинності закон про штучний інтелект
|Telegram запустив браузер та магазин «мінізастосунків»
|Розкриті цінники процесорів AMD Ryzen 9000