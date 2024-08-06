Данія прощається з банкнотою з найбільшим номіналом, більшість уже здали

Після рішення про остаточне виведення з обігу банкноти з найбільшим номіналом у 1000 данських крон громадяни Данії здали цих банкнот на суму 15,2 мільярда крон.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DR.

Після того, як Національний банк Данії оголосив, що банкноти номіналом 1000 данських крон будуть вилучені з обігу з травня 2025 року, данці здали 15,2 мільярда шведських крон.

За словами представника данського центробанку Нільса Касса, на руках залишаються банкноти загальною вартістю 6,3 мільярда данських крон.

У листопаді центробанк Данії затвердив 31 травня 2025 року як остаточну дату, коли банкноти у 1000 данських крон більше не будуть прийматись як засіб платежу. Водночас громадяни країни матимуть час для обміну банкнот.

Керівник Національного банку Данії Крістіан Кеттель Томсен пояснив, що потреба у "тисячній" банкноті, яка перебуває в обігу з 1975 року, відпала "зі зміною платіжних звичок данців", а також через їхнє використання для фінансових злочинів.

Крім того, з кінця травня наступного року у Данії стануть недійсними всі банкноти, випущені до 2009 року, оскільки їх легше підробити.

Нині готівку в Данії використовують у 10% платежів, вартість яких становить 500 крон чи менше.