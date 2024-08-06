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АНАЛІТИКА

У Росії різко подорожчав проїзд у плацкартних вагонах

 

Поїздки Росією продовжують дорожчати - одночасно зі зростанням цін на авіаквитки різко подорожчав проїзд на залізничному транспорті.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на статистику Росстату.

За перші шість місяців 2024 вартість проїзду в плацкартному вагоні нефірмового поїзда далекого прямування зросла на 23% рік до року - до 287 руб. в розрахунку на 100 км шляху. Вартість проїзду в плацкартному вагоні фірмового поїзда за самий період збільшилася на 17% - до 401 руб.

Проїзд у нефірмовому купейному вагоні подорожчав на 15% - до 438 руб., а у фірмовому - на 16% - до 595 руб.

Як зазначається, на зростання цін впливає аномально високий попит на внутрішній туризм у Росії цього року. Таким чином, насамперед розкуповуються квитки за регульованими тарифами в плацкарті, що своєю чергою призводить до того, що ті, хто не встиг купити дешеві квитки, змушені брати їх до інших класів вагонів.

За даними РЖД (російська залізниця, - ред.), у січні-червні 2024 року перевезення в поїздах далекого прямування зросли на 7% у річному вираженні - до 73,4 млн пасажирів, зокрема в липні - 14,7 млн. (+2%).

Раніше Росстат прозвітував про подорожчання перельотів на внутрішніх російських рейсах економкласом в середньому на 31% з початку року.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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