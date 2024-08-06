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Номінацію Гарріс у президенти підтримали 99% делегатів Демпартії
09:29 06.08.2024 |
Віцепрезидентка США Камала Гарріс набрала 99 відсотків голосів делегатів з'їзду Демократичної партії під час голосування за висунення її кандидатури на президентських виборах у США.
Як повідомляє агентство AP, про це заявило керівництво партії після завершення п'ятиденного онлайн-голосування, передає "Європейська правда".
Минулого тижня партія оголосила, що Гарріс має підтримку достатньої кількості делегатів, щоб стати кандидатом у президенти від Демократичної партії на виборах 5 листопада. Віцепрезидентка була єдиним кандидатом в електронному голосуванні, тепер її висунення має бути формально підтверджене з'їздом, який розпочнеться 19 серпня.
Голосування довелося провести після того, як чинний президент Джо Байден, який переміг на партійних праймеріз, зняв свою кандидатуру з президентської кампанії в липні. Близько 4 500 делегатів Національного з'їзду Демократичної партії почали голосувати за кандидатуру Гарріса через захищену електронну пошту в четвер, і голосування тривало до вечора понеділка.
Гарріс ще не обрала собі кандидата у віцепрезиденти, але очікується, що вона зробить це найближчим часом, можливо, вже сьогодні. За даними Reuters, вона звузила список претендентів на посаду свого віцепрезидента до двох - губернатора Пенсильванії Джоша Шапіро і губернатора Міннесоти Тіма Волза.
Останні опитування показують, що віцепрезидентці США вдалося перезавантажити президентські перегони завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.
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