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АНАЛІТИКА

В Британії створять «постійну армію» поліцейських-спеціалістів для боротьби з безладами

 

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про створення "постійної армії" поліцейських-спеціалістів для боротьби з заворушеннями і безладами, які останнім часом охопили країну.

Заяву британського прем'єра наводить The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що у британського уряду буде достатньо людських ресурсів для відновлення правопорядку.

"У нас буде постійна армія поліцейських-спеціалістів, аби ми мали достатньо офіцерів, щоб впоратися з цим там, де це необхідно", - сказав прем'єр-міністр.

Стармер розповів, що в рамках розслідування заворушень вже відбулися сотні арештів, деякі із затриманих постали перед судом сьогодні вранці.

"Я попросив якнайшвидше розглянути питання про якнайшвидше встановлення та ідентифікацію учасників процесу, які відчують на собі всю силу закону", - додав він.

Прем'єр також застеріг від незаконної діяльності в інтернеті.

"Я абсолютно чітко дав зрозуміти, що кримінальне законодавство застосовується як в інтернеті, так і в офлайні", - сказав він.

Як повідомляли, вдень у неділю у деяких британських містах продовжилися протести із заворушеннями, спровоковані загибеллю трьох дівчаток внаслідок нападу неповнолітнього під час танцювального заходу.

У неділю Стармер під час телевізійного звернення попередив учасників акції, що вони "пошкодують" про свою участь.
 

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