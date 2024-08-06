Верховний суд США відмовився відкласти вирок Трампу у справі про відкуп

Верховний суд США в понеділок відхилив клопотання штату Міссурі відкласти винесення вироку Дональду Трампу в Нью-Йорку за звинуваченням у кримінальному злочині, пов'язаному з виплатою грошей за мовчання порнозірці.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Рішення суддів було прийнято у відповідь на позов штату Міссурі, який стверджував, що справа проти Трампа порушує право виборців, передбачене Конституцією США, почути кандидата в президенти від Республіканської партії.

У травні Трамп був визнаний винним у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 000 доларів порнозірці Стормі Деніелс в обмін на її мовчання перед виборами в США 2016 року про сексуальний контакт, який, за її словами, вона мала з Трампом роками раніше. Прокурори заявили, що цей платіж був покликаний допомогти Трампу підвищити шанси на виборах 2016 року, коли він переміг демократа Гілларі Клінтон.

Трамп, кандидат від республіканців на виборах цього року, заперечує, що мав секс з Деніелс, і пообіцяв подати апеляцію після винесення вироку, запланованого на вересень.

Генеральний прокурор-республіканець штату Міссурі Ендрю Бейлі подав 3 липня позов проти штату Нью-Йорк з проханням до Верховного суду призупинити винесення вироку Трампу і призупинити дію судового наказу про нерозголошення інформації, накладеного на нього суддею штату Нью-Йорк Хуаном Мерчаном.

Судові спори між штатами подаються безпосередньо до Верховного суду.

Бейлі стверджує, що кримінальна справа проти Трампа порушує право жителів Міссурі, згідно з Першою поправкою до Конституції, "вислуховувати і голосувати за бажаного кандидата в президенти".

"Замість того, щоб дозволити кандидатам у президенти проводити кампанію, спираючись на їхні власні заслуги, радикальні прогресисти в Нью-Йорку намагаються сфальсифікувати вибори 2024 року, ведучи пряму атаку на наш демократичний процес", - заявив Бейлі, подаючи позов до суду.

Генеральні прокурори-республіканці з Флориди, Айови, Монтани та Аляски подали до Верховного суду записку на підтримку позову Міссурі.

Трампу також пред'явлені кримінальні звинувачення на федеральному рівні і на рівні штатів, пов'язані з його спробами виправити свій програш на виборах 2020 року Джо Байдену.

Рішенням від 1 липня, ухваленим консервативною більшістю 6-3, Верховний суд надав Трампу значний кримінальний імунітет за дії, вчинені на посаді. Це практично гарантувало, що Трамп не постане перед судом у справі про підрив федеральних виборів до виборів.

Адвокати Трампа негайно послалися на рішення про імунітет, намагаючись скасувати вирок у справі про гроші за мовчання. Вони заявили, що прокурори неправомірно покладалися на пости в соціальних мережах, зроблені Трампом у 2018 році, коли він був президентом, які кваліфікуються як офіційні повідомлення.

Суддя у справі заявив, що винесе рішення щодо аргументів Трампа до 6 вересня. Мерчан заявив, що якщо він підтримає обвинувальний вирок, то винесе вирок Трампу 18 вересня.

Апеляційний суд штату Нью-Йорк у четвер, 1 серпня, відхилив скаргу Трампа на постанову про нерозголошення інформації у кримінальній справі, де його засудили за звинуваченнями, пов'язаними з виплатою грошей порнозірці за мовчання.

Рішення Апеляційного суду означає, що Трамп, який назвав усі кримінальні справи проти нього політично мотивованими, не може публічно коментувати окремих прокурорів та інших фігурантів справи до винесення йому вироку.