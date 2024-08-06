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Іран готується до війни та запросив у Росії радари і системи ППО, - WSJ
08:52 06.08.2024 |
Іран звернувся до Росії з проханням надати сучасні системи протиповітряної оборони в контексті ймовірної масштабної війни з Ізраїлем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
Двоє іранських чиновників, знайомих із військовим плануванням, підтвердили, що Тегеран звернувся до Росії з проханням надати сучасні радари та засоби ППО.
Видання зазначило, що 5 серпня екс-міністр оборони РФ Сергій Шойгу прибув до Ірану, де зустрівся з новим президентом країни Масудом Пезешкіаном, а також командувачем іранських збройних сил, бригадним генералом Мохаммадом Багері, який очолює планування військових ударів по Ізраїлю.
Під час зустрічі Пезешкіан заявив, що Іран сповнений рішучості поглибити відносини з Росією як зі своїм стратегічним партнером.
"Росія є однією з країн, які підтримали іранський народ у важкі часи", - заявив новий президент країни.
Також Пезешкіан зазначив, що "злочинні дії" Ізраїлю у Секторі Газа та вбивство лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані минулого тижня "є наочними прикладами порушення всіх міжнародних законів і правил".
"Спільні позиції Ірану і Росії "у просуванні багатополярного світу, безумовно, призведуть до більшої глобальної безпеки і миру", - сказав президент Ірану.
У відповідь Шойгу заявив, що Росія "готова до повноцінної співпраці з Іраном з регіональних питань".
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