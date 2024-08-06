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Сербія та Румунія домовились про будівництво газового інтерконектора
23:49 05.08.2024 |
Міністри енергетики Румунії та Сербії в понеділок, 5 серпня, підписали Меморандум про взаєморозуміння щодо будівництва газового інтерконектора між двома країнами.
Про це пише "Європейська правда" з посиланням на N1.
Меморандум підписали міністерка гірничодобувної промисловості та енергетики Сербії Дубравка Джедович Ханданович та її румунський колега Себастьян Бурдуя.
Інтерконектор, за планом, з'єднає хаб Мокрін у Сербії з газопроводом BRUA через кордон у Румунії, а сербська ділянка буде завершена до 2027 року.
Довжина газопроводу на сербській стороні становитиме 13 кілометрів, а на румунській - 86 кілометрів, а прогнозована пропускна здатність інтерконектора - щонайменше 1,6 мільярда кубометрів газу.
Проєкт покликаний зміцнити енергетичну безпеку обох країн і диверсифікувати маршрути поставок на регіональний ринок, заявили в сербському уряді.
З 2022 року, коли почалось повномасштабне російське вторгнення в Україну, Сербія активно шукає шляхи зменшення залежності від поставок газу з Росії.
Відтоді країна домовилась про побудову інтерконектора з Болгарією та поставки з Азербайджану та Угорщини.
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