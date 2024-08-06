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АНАЛІТИКА

Ердоган натякнув на умови розблокування Instagram

 

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про невдоволення роботою соціальних мереж на тлі блокування Instagram в країні і натякнув на те, як це можна вирішити.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву турецького президента наводить Anadolu.

Ердоган зазначив, що Туреччина неодноразово висловлювала своє невдоволення соцмережами і намагалася налагодити діалог через відповідні інституції, але, незважаючи на це, поки що не вдалося повною мірою налагодити бажану співпрацю.

Він вважає, що останніми тижнями компанії соціальних мереж використовують своє монопольне становище в цій сфері не для підтримки прав і свобод у світі, а для реалізації своїх політичних проєктів.

"Справжня цензура - це закривати очі на ці небезпеки і мовчати заради особистої вигоди. Ми не братимемо участі в подібній непослідовності", - каже турецький президент.

Ердоган додав, що зараз мета Туреччини - "захистити права нашого народу в рамках можливостей, передбачених нашою Конституцією".

"Якщо справедливі вимоги Туреччини будуть задоволені, а її почуття поважатимуть, питання вирішиться саме собою", - зазначив Ердоган, вочевидь, натякаючи на розблокування Instagram.

Як відомо, минулої п'ятниці Туреччина заблокувала доступ до соцмережі Instagram без офіційного пояснення причин.

У понеділок була запланована зустріч представників соцмережі з міністром транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулкадіром Уралоглу.

Міністр раніше казав, що доступ до Instagram у Туреччині був заблокований через "правопорушення, пов'язані з контентом".
 

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