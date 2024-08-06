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У Польщі готують революцію в тарифах на воду: перший куб – лише один злотий
23:27 05.08.2024 |
Польська влада планує ввести нову систему плати за воду. Перший кубометр коштуватиме символічний злотий (приблизно 10 грн), другий-третій теж будуть відносно недорогими, а за четвертий і кожний наступний доведеться платити більше. Про це сказав заступник міністра інфраструктури Пшемислав Коперський у ефірі Польського радіо.
"Ми хочемо, щоб перша тисяча літрів питної води коштувала символічний злотий. Тисяча літрів [перший кубометр] - це гарантія доступу до безплатної питної води для кожного поляка", - сказав він.
"По-друге, ми хочемо заохотити поляків колективно використовувати водопровідну воду. Зараз у нас дуже хороша вода з дуже високими показниками", - додав чиновник. Водопровідна вода більш екологічна у порівнянні з бутельованою, оскільки не потребує утилізації великої кількості пластикових пляшок.
Відповідний законопроєкт збираються підготувати та подати до Сейму до кінця осені 2024 року.
Польський чиновник додав, що одночасно влада стимулюватиме економити воду шляхом запровадження підвищених тарифів на воду, починаючи з четвертого кубометра.
"Якщо хтось використовує понад три кубометри на людину, треба бути готовим до більших рахунків, тому що вся система має бути збалансована. Тим, хто не економно використовує спільні водні ресурси, доведеться платити більше. Але люди, які використовують воду для основних потреб - а три кубічні метри на людину є стандартом, який дозволяє їй комфортно функціонувати, - відчують позитивні економічні наслідки нових правил", - сказав заступник міністра.
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