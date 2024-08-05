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У Росії Райффайзенбанк припинив відкривати нові брокерські рахунки
16:29 05.08.2024 |
Райффайзенбанк припинив можливість відкривати нові брокерські рахунки для роздрібних інвесторів з РФ.
Про це повідомляє The Moskow Times з посиланням на пресслужбу банку.
Російський підрозділ австрійського Raiffeisen Bank International повідомив у понеділок, що тимчасово призупинив відкриття нових брокерських рахунків у зв'язку з вимогою європейського регулятора скоротити присутність групи в Росії.
"У зв'язку з приписом Європейського центрального банку на адресу Групи RBI Райффайзен Банк змушений знижувати обсяг операцій на російському ринку", - йдеться в повідомленні кредитора.
Наявні рахунки обслуговуватимуть у звичайному режимі, повідомив австрійський банк.
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