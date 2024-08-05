Китай запустив перші супутники для конкуренції зі Starlink

Китайське державне підприємство запустило першу партію супутників для мегасузір'я, призначеного для конкуренції з майже глобальною інтернет-мережею Starlink компанії SpaceX, повідомляє Reuters.

Цей запуск є важливим кроком у досягненні стратегічної мети Пекіна - створити власну версію Starlink, комерційного супутникового інтернету, який наразі працює завдяки близько 5500 супутників у космосі й обслуговує споживачів, компанії та державні установи.

Запуск, здійснений компанією Shanghai Spacecom Satellite Technology (SSST), відбувся з космодрому Тайюань у північній провінції Шаньсі, повідомляє China Securities Journal.

Ця ініціатива є частиною плану SSST "Сузір'я тисячі вітрил", також відомого як "План G60 Starlink", реалізація якого розпочалася минулого року. План передбачає розгортання понад 15 000 супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO).

Супутники LEO зазвичай працюють на висоті від 300 км до 2000 км від поверхні Землі, пропонуючи економічні переваги та ефективнішу передачу даних порівняно з супутниками на вищих орбітах.

Starlink, якою керує мільярдер Ілон Маск, наразі обслуговує десятки тисяч користувачів і планує розширити своє угруповання ще на десятки тисяч супутників.

Китайські дослідники з Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) вивчали використання Starlink під час російсько-української війни протягом останніх двох років і неодноразово попереджали про ризики, які він становить для Китаю в потенційних військових конфліктах зі Сполученими Штатами.

У січні рупор НВАК опублікував статтю, в якій описав розгортання Starlink як "серйозну загрозу безпеці космічних активів різних країн".

"Сузір'я тисячі вітрил" SSST - одна з трьох китайських ініціатив, що мають на меті зрівнятися з можливостями SpaceX. SSST планує запустити 108 супутників цього року, 648 - до кінця 2025 року, досягти глобального покриття мережі до 2027 року і розгорнути 15 000 супутників до 2030 року.