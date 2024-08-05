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АНАЛІТИКА

Модний дім Hugo Boss продав свій бізнес у Росії

 

Німецька компанія Hugo Boss продала свій російський бізнес оптовому партнеру Stockmann. Сума угоди не розголошується.

Про це повідомляє Reuters.

"Ми можемо підтвердити, що наша російська дочірня компанія була продана Stockmann JSC - компанії, яка належить одному з давніх оптових партнерів Hugo Boss у країні", - йдеться у заяві компанії.

Жодна зі сторін не розкриває фінансові умови угоди, але Росія вимагає від іноземних компаній продавати активи з дисконтом не менше 50%.

Російські корпоративні документи свідчать про те, що угода була завершена 2 серпня, і що Stockmann JSC тепер володіє 100% Hugo Boss Rus номінальною вартістю 40 млн рублів ($470,58 тис.).

Зазначається, що німецький модний дім призупинив свій роздрібний бізнес у Росії майже одразу після того, як Москва вторглася в Україну в лютому 2022 року. Компанія також призупинила свою електронну комерцію на російському ринку та припинила рекламу.

Раніше стало відомо, що росіянам порадили готуватися до зникнення імпортної техніки та одягу.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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