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Програмне забезпечення підводних човнів Британії створили в РФ та Білорусі, - The Telegraph
12:54 05.08.2024 |
Британські інженери атомних підводних човнів використовують програмне забезпечення, розроблене в Росії та Білорусі. Це суперечить правилам Міністерства оборони Великої Британії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Як зазначається, програмне забезпечення мало бути створено британським персоналом, але його розробку частково передали інженерам з Сибіру та Мінська.
Видання наголошує, що у Британії є побоювання, що код, створений російськими та білоруськими розробниками, може бути використаний для розкриття місцезнаходження британських підводних човнів. The Telegraph пише, що Міністерство оборони Британії визнало проблему у безпеці серйозною загрозою обороні та розпочало розслідування.
За даними слідства, компанія, яка передала роботу над внутрішньою мережею персоналу для інженерів атомних підводних човнів у Росію та Білорусь, спочатку тримала це в таємниці. Фірма намагалася приховати, де базуються працівники, даючи їм фальшиві імена загиблих британців.
Як пояснює видання, компанія Rolls-Royce Submarines, яка керує флотом атомних підводних човнів Великої Британії, хотіла оновити інтранет свого персоналу та передала цю роботу субпідряднику - цифровій консалтинговій фірмі WM Reply.
Тоді WM Reply використовувала розробників з Білорусі, один з яких фактично працював з дому в Томську (Сибір) згідно з документами, поданими на запит Міністерства оборони.
Тепер існують побоювання, що подальші оборонні можливості Британії могли бути скомпрометовані, оскільки з'ясувалося, що попередній проєкт також був переданий розробникам у Мінську.
Нагадаємо, раніше видання The Times повідомило, що Велика Британія планує розробити зброю для протистояння ядерній зброї Росії.
Також у липні Міноборони Британії заявило, що замовило ракети Martlet (LMM). Частину з них передадуть Україні.
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