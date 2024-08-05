Гарріс посилила позиції у протистоянні з Трампом перед виборами

Віцепрезидентці США Камалі Гарріс вдалося перезавантажити президентські перегони 2024 року завдяки підтримці демократів, молодих і темношкірих виборців, які стають більш активними і схильними до голосування, а також жінок, які впевнені, що вона буде більше сприяти їхнім інтересам.

Про це свідчать результати опитування CBS News/YouGov, повідомляє "Європейська правда".

Камала Гарріс має перевагу над Трампом в 1 пункт на національному рівні - чого ніколи не було у президента Байдена (він відставав на 5 пунктів, коли вийшов з перегонів) - і Гарріс та колишній президент Дональд Трамп мають рівну кількість голосів у ключових штатах.

Але на користь Трампа те, що деякі критичні речі не змінилися. Він зберігає значну перевагу серед виборців, які стверджують, що з ним вони будуть жити краще у фінансовому плані, і що його політика зменшить кількість мігрантів на кордоні.

Відсоток демократів, які кажуть, що "точно проголосують", зріс до найвищого показника цього року. Це звужує партійний "розрив у явці", який спостерігався протягом усієї кампанії.

І сьогодні набагато більше чорношкірих виборців заявляють, що будуть голосувати, порівняно з липнем, коли Байден був номінантом.

У більш загальному плані все це вказує на те, що вибори цілком можуть залежати від явки виборців, і особливо від маргінальної явки - тих, хто не завжди приходить на вибори.

Наприклад, серед виборців, які голосують рідко, але зараз мають намір точно проголосувати, наразі перемагає Гарріс.

Гарріс лідирує серед жінок-виборців - жінки-виборці в переважній більшості вважають, що Гарріс допоможе інтересам жінок у разі обрання. Набагато менше жінок говорять так про Трампа.

Виборці загалом схильні вважати, що Трамп допоможе інтересам чоловіків більше, ніж інтересам жінок.

У зв'язку з цим гендерний розрив дещо збільшився порівняно з початком кампанії. Гарріс випереджає Трампа серед жінок з більшим відривом, ніж Байден, маючи при цьому приблизно таку ж підтримку, яку Байден мав серед чоловіків.

У ключових штатах, котрі й визначають результат виборів, висуванці від Демократичної та Республіканської партій мають на сьогодні рівні шанси на перемогу. Опитування показують, що в Мічигані обидва кандидати мають по 48%, Пенсильванії - по 50%, Арізоні - по 49%. Незначну перевагу Трамп демонструє у Віскосині (за нього - 50%, за Гарріс - 49%), Джорджії (50% і 47%) та Північній Кароліні (50% і 47%). Гаріс дещо випереджає Трампа в Неваді (50% проти 48%).

2 серпня віцепрезидентка США Камала Гарріс залучила достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії, аби отримати номінацію на президентські вибори.

Остаточні результати голосування делегатів Демпартії стануть відомі в ніч проти вівторка, 6 серпня, за Києвом.

Цього тижня Гарріс проведе передвиборчі заходи у ключових штатах разом зі своїм кандидатом у віцепрезиденти, імені якого поки не назвали.

Але ЗМІ припускають, що ним стане губернатор Пенсильванії Джош Шапіро.