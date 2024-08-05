В Ірані тривають масові арешти через убивство ватажка ХАМАСу

Понад 20 осіб заарештовані в Ірані під час розслідування вбивства ватажка терористичного ісламістського руху ХАМАС Ісмаїла Ханії. Про це газета The New York Times пише в суботу, 3 серпня, з посиланням на двох іранських співрозмовників, знайомих із перебігом слідства.

Серед заарештованих - високопоставлені офіцери розвідки, військові чиновники і співробітники резиденції Корпусу вартових ісламської революції (КВІР), де зупинився Ханія. Крім того, слідчі вивчають записи з камер спостереження в аеропортах Ісламської Республіки за кілька місяців і списки авіапасажирів, вважаючи, що найняті для вбивства особи, як і раніше, перебувають в Ірані.

Тим часом британська газета The Daily Telegraph (DT) напередодні повідомила, що ізраїльська розвідслужба "Моссад" найняла співробітників органів безпеки Ірану для вбивства ватажка ХАМАСу. Агенти були обрані серед членів підрозділу КВІР "Ансар аль-Махді", пояснила газета, з посиланням на двох іранських чиновників. Він відповідає за безпеку високопоставлених офіційних осіб.

Вибухівку активували дистанційно

Іранські агенти заклали вибухівку в трьох кімнатах будинку, що належить КВІР і розташований на півночі Тегерана. На кадрах системи відеоспостереження видно, як вони входили і виходили з кількох кімнат, вказали співрозмовники DT, у розпорядженні яких є відеозапис.

Потім найняті "Моссадом" особи нібито покинули Ісламську Республіку, проте підтримували контакт із місцевим джерелом. У ніч на 31 липня вони дистанційно активували вибуховий пристрій у приміщенні, де перебував Ханія, зазначила DT. Ватажок ХАМАСу напередодні прибув до Тегерана і зустрівся з духовним лідером Ірану аятолою Алі Хаменеї, а також був присутній на церемонії інавгурації нового президента країни Масуда Пезешкіана.

Від убивства Ханії на похоронах президента Раїсі відмовилися

Спочатку Ханію нібито планували ліквідувати в травні, коли він відвідував похорон президента Ірану Ебрахіма Раїсі, який загинув унаслідок авіакатастрофи. Однак операцію скасували через велику кількість людей і високу ймовірність провалу, пояснили співрозмовники DT.

Незабаром після загибелі свого ватажка в ХАМАС звинуватили в нападі Ізраїль. Росія, Іран, Китай, Туреччина, а також глава Палестинської національної адміністрації Махмуд Аббас засудили вбивство Ханії. Зі свого боку США запевнили, що не причетні до атаки. Ізраїль досі жодним чином не прокоментував звинувачення, що лунають на його адресу.

Напад ХАМАС на Ізраїль

Ескалація конфлікту на Близькому Сході почалася після того, як 7 жовтня 2023 року радикальний ісламістський рух ХАМАС, визнаний у Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали близько 1200 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників і вивезли їх до Сектора Гази.

Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що перебуває під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольного ХАМАС міністерства охорони здоров'я, у Секторі Гази вже загинули понад 39 000 осіб, понад 91 000 дістали поранення. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.