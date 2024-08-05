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АНАЛІТИКА

У Німеччині 1400 лікарів з України очікують визнання кваліфікації

 

Понад 1600 українських лікарів, які втекли від війни, подали у Німеччині заявки на отримання дозволу здійснювати лікарську діяльність, 1400 заявок досі розглядають.

Про це йдеться у публікації Welt am Sonntag, яку наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

Досі було схвалено лише 187 заявок. Голова правління Німецького товариства лікарень Геральд Гасс зазначив, що ситуація є критичною.

Дані базуються на відповідях з 14 земель, землі Бремен і Гессен надали лише неповні дані.

Водночас зазначено, що тривалість очікування апробації не є винятково тривалою саме для українців. Зазвичай від часу подання відповідних заявок лікарями з країн, що не входять до Європейського Союзу, до отримання дозволу минає від 15 місяців до трьох років.

Голова правління Німецького товариства лікарень заявив, що "масштабна бюрократія паралізує процес визнання кваліфікацій лікарів".

Зараз необхідна "справжня кампанія з дебюрократизації", наголосив він.

На "бюрократичних бар'єрах та кадрово виснажених органах федеральних земель" також наголошує голова медичної асоціації Marburger Bund Сюзанне Йона.

Своєю чергою політик від партії Зелених з питань охорони здоров'я Янош Дамен зазначив, що "німецька система охорони здоров'я потерпає від катастрофічної нестачі робочої сили, українські лікарі можуть бути для нас цінною підтримкою".

Проте він бачить проблему в організації процесу на рівні федеральних земель: велика кількість нерозглянутих заявок свідчить, що чинні процедури визнання кваліфікацій є дисфункціональними, надто складними та бюрократичними.

При цьому медична освіта в таких сусідніх європейських країнах, як Україна, цілком відповідає стандартам країн ЄС, зазначив Дамен.

За офіційними даними, серед понад мільйона українців у Німеччині людьми працездатного віку є понад 800 тисяч, з них працюють приблизно чверть.

Минулого місяця голова баварської опозиційної партії ХСС у Бундестазі Александер Добріндт закликав висилати безробітних українських біженців з Німеччини, що розкритикували партії федеральної коаліції.
 

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