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АНАЛІТИКА

Демократична партія США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти

 

Віцепрезидентка США Камала Гарріс отримала достатню кількість голосів від делегатів Демократичної партії для того, щоб стати офіційною кандидаткою у президенти на виборах восени. Про це оголосив у п'ятницю, 2 серпня, голова Національного комітету Демократичної партії Джеймі Гаррісон, повідомляє CNN.

Гарріс, яка заявила, що офіційно прийме номінацію наступного тижня, після завершення віртуального поіменного голосування, стане першою чорношкірою жінкою і першою американкою азіатського походження, яка очолить партійний список.

Віртуальне голосування за її кандидатуру делегати почали напередодні, 1 серпня. Воно триватиме до 5 серпня.

"Я офіційно прийму вашу номінацію наступного тижня, як тільки завершиться період віртуального голосування. Але вже зараз я щаслива знати, що маю достатньо голосів делегатів, щоб забезпечити номінацію, і пізніше цього місяця ми зберемося в Чикаго, об'єднані як одна партія, де ми матимемо можливість відсвяткувати цей історичний момент разом", - сказала Гарріс під час віртуального заходу для її прибічників.

Партійний з'їзд демократів відбудеться 19-22 серпня в Чикаго.

Раніше чинний президент США Джо Байден, який вийшов з президентських перегонів, висловив підтримку Гарріс як кандидатці від Демократичної партії на президентських виборах.

Республіканська партія вже офіційно висунула свого кандидата - експрезидента США Дональда Трампа.

Президентські вибори в США призначені на 5 листопада.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: США
 

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