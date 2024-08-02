Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

WP дізнався про таємне розслідування можливого підкупу Трампа з боку Єгипту

 

Федеральні слідчі у США вели непублічне розслідування стосовно можливого отримання Дональдом Трампом 10 мільйонів доларів на передвиборчу кампанію у 2016 році від єгипетської влади.

Про це йдеться в розслідуванні The Washington Post, повідомляє "Європейська правда".

У 2017 році у США почалось розслідування на основі даних розвідки про те, що президент Єгипту Абдель Фатах ас-Сісі намагався дати Трампу 10 мільйонів доларів для посилення його президентської кампанії.

Таку ж суму коштів сам Трамп вклав у свою кампанію в останні дні перед президентськими виборами.

На початку 2019-го Міністерство юстиції США дізналось про таємного листа від організації, пов'язаної з єгипетською розвідкою, до Національного банку Єгипту про необхідність зняти таку ж суму коштів готівкою.

Відомство почало перевіряти, чи отримав Трамп гроші від Єгипту, що могло б порушити федеральний закон про заборону отримувати іноземне фінансування кандидатам у президенти.

Але високопосадовці Мін'юсту, за інформацією The Washington Post, не дозволяли прокурорам і агентам ФБР отримати банківські документи, які, на їхню думку, могли містити важливі докази у справі.

Зрештою, восени 2019 року тодішній генеральний прокурор США Вільям Барр висловив сумніви щодо наявності достатніх доказів для продовження розслідування щодо Трампа, а також натякав на можливу упередженість слідчих.

Саме на підставі відсутності достатніх доказів справу остаточно закрили в червні 2020-го. У січні 2022 року термін для висунення звинувачень у ній закінчився.

Як зазначає The Washington Post, про трирічне розслідування стосовно переказу коштів із Єгипту на кампанію Трампа досі публічно не було відомо. Лише одного разу, у 2020 році, згадувалось про єгипетський банк, через який нібито проходило фінансування кампанії експрезидента США.

У кампанії Трампа звинувачення відкинули та назвали історію "хрестоматійною фейковою новиною".

Минулого року ЗМІ дізналось, що наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з Білого дому зникла папка із секретною інформацією про втручання Росії у вибори 2016 року, яку спецслужби відтоді безуспішно намагаються повернути.
Ключові теги: США, Єгипет
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2250
  0,0860
 0,21
EUR
 1
 44,6467
  0,2454
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,11 0,27 41,2400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес