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ЗМІ назвали найімовірнішого кандидата у віцепрезиденти Камали Гарріс
22:41 02.08.2024 |
Найбільш імовірною кандидатурою Демократичної партії США у віцепрезиденти є губернатор Пенсильванії Джош Шапіро, хоча Камала Гарріс ще не зробила остаточного вибору.
Про це, як пише "Європейська правда", дізнався Axios від джерел у Білому домі, кампанії Гарріс та Демократичній партії.
За словами співрозмовників Axios, 51-річний Шапіро є найбільш логічним та очікуваним вибором Гарріс як кандидата у віцепрезиденти США від Демпартії.
Серед іншого, Пенсильванія дає на виборах президента 19 голосів виборників - це найбільша кількість голосів від так званого ключового штату, який не підтримує традиційно Демократичну чи Республіканську партію.
Також стало відомо про скасування Шапіро серії заходів зі збору коштів, що може вказувати на його підготовку до іншої ролі в кампанії демократів, а на Волл-стріт очікують, що Камала Гарріс обере кандидатом у віцепрезиденти чинного губернатора.
У команді віцепрезидентки США, яку ще мають офіційно висунути кандидаткою на виборах, закликали журналістів не робити поспішних висновків. Та співрозмовники Axios вважають, що в неї немає кращого вибору, окрім Джоша Шапіро.
ЗМІ раніше писали, що Камала Гарріс наступного тижня проведе передвиборчі заходи в деяких ключових штатах і вже тоді визначиться зі своїм кандидатом у віцепрезиденти.
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