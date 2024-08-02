Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше, ніж Трампа
22:35 02.08.2024 |
Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс, яку мають номінувати на президентські вибори від Демократичної партії, в липні зібрала 310 мільйонів доларів.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.
Кількість коштів, зібраних кампанією Гарріс, більш як удвічі перевищує 137 мільйонів доларів, які отримала кампанія кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа - попри пережитий ним замах минулого місяця.
Дві третини пожертв на користь Демократичної партії надійшли від донорів, які зробили пожертвування вперше. Крім того, більшу частину загальної суми забезпечити пожертви в розмірі 200 доларів або менше.
Згідно з останніми даними, пов'язані з Гарріс передвиборчі комітети станом на зараз мають загалом 377 мільйонів доларів у розпорядженні, тоді як Трамп - 327 мільйонів доларів.
Загалом демократи під час нинішньої передвиборчої кампанії вже зібрали понад 1 мільярд доларів - найшвидше в історії в порівнянні з попередніми виборами у США.
Кампанія Камали Гарріс минулого тижня повідомила про збір понад 200 мільйонів доларів, що стало рекордом в історії виборів.
До зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа повідомляли про сплеск пожертв після оголошення йому вироку в суді Нью-Йорка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
ТОП-НОВИНИ
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Демократична партія США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти
|WP дізнався про таємне розслідування можливого підкупу Трампа з боку Єгипту
|ЗМІ назвали найімовірнішого кандидата у віцепрезиденти Камали Гарріс
|Кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше, ніж Трампа
|Трамп назвав обмін ув'язнених «перемогою для Путіна»
|В Австрії заявили, що позбулися залежності від російського газу
Бізнес
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів