Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше, ніж Трампа

 

Кампанія віцепрезидентки США Камали Гарріс, яку мають номінувати на президентські вибори від Демократичної партії, в липні зібрала 310 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

Кількість коштів, зібраних кампанією Гарріс, більш як удвічі перевищує 137 мільйонів доларів, які отримала кампанія кандидата в президенти від Республіканської партії Дональда Трампа - попри пережитий ним замах минулого місяця.

Дві третини пожертв на користь Демократичної партії надійшли від донорів, які зробили пожертвування вперше. Крім того, більшу частину загальної суми забезпечити пожертви в розмірі 200 доларів або менше.

Згідно з останніми даними, пов'язані з Гарріс передвиборчі комітети станом на зараз мають загалом 377 мільйонів доларів у розпорядженні, тоді як Трамп - 327 мільйонів доларів.

Загалом демократи під час нинішньої передвиборчої кампанії вже зібрали понад 1 мільярд доларів - найшвидше в історії в порівнянні з попередніми виборами у США.

Кампанія Камали Гарріс минулого тижня повідомила про збір понад 200 мільйонів доларів, що стало рекордом в історії виборів.

До зняття президента США Джо Байдена з виборів у Трампа повідомляли про сплеск пожертв після оголошення йому вироку в суді Нью-Йорка.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2250
  0,0860
 0,21
EUR
 1
 44,6467
  0,2454
 0,55

Курс обміну валют на сьогодні, 10:22
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9148  0,09 0,22 41,5319  0,12 0,28
EUR 44,2841  0,02 0,05 45,0367  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,11 0,27 41,2400  0,12 0,29
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес