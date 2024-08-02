Трамп назвав обмін ув'язнених «перемогою для Путіна»

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув'язнених між Росією та Заходом.

Таке він сказав у п'ятничному етері телеканалу Fox Business, повідомляє "Європейська правда".

На думку Трампа, обмін ув'язнених став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".

Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він визнав, що повернення ув'язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, "дуже погані".

"З нами (тобто за Трампа при владі. - Ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича. - Ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте", - додав Трамп.

Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова - агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.

Зазначимо, що Білий дім напередодні спростував заяви республіканців про нібито послаблення санкцій чи плату в обмін на звільнення ув'язнених у Росії.

У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.