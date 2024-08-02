Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 23:10
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп назвав обмін ув'язнених «перемогою для Путіна»
22:30 02.08.2024 |
Кандидат у президенти США від Республіканської партії Дональд Трамп розкритикував домовленість про обмін ув'язнених між Росією та Заходом.
Таке він сказав у п'ятничному етері телеканалу Fox Business, повідомляє "Європейська правда".
На думку Трампа, обмін ув'язнених став "перемогою для Путіна або будь-якої іншої країни, яка має з нами справу".
Говорячи про звільнення репортера The Wall Street Journal Евана Гершковича, він визнав, що повернення ув'язнених із Росії є добрим для США, але заявив, що домовленості, за якими це сталось, "дуже погані".
"З нами (тобто за Трампа при владі. - Ред.) цього б не сталося. Ми б його (Гершковича. - Ред.) повернули. Нам би не довелося нічого платити. Нам би не довелося відпускати одних з найбільших убивць світу, тому що саме це і сталося, як ви знаєте", - додав Трамп.
Імовірно, він мав на увазі Вадіма Красікова - агента російського ФСБ, засудженого в Німеччині у 2019 році за вбивство чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі в Берліні.
Зазначимо, що Білий дім напередодні спростував заяви республіканців про нібито послаблення санкцій чи плату в обмін на звільнення ув'язнених у Росії.
У четвер у Туреччині відбувся обмін 24 ув'язненими за участю шести західних держав, зокрема США та Німеччини, й Росії. Переговори між Заходом та Росією, які призвели до великого обміну, тривали понад два роки.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Чому виник скандал навколо відбудови Охматдиту і хто у цьому винен
ТОП-НОВИНИ
|Україна виплатила 200 мільйонів доларів власникам ВВП-варантів
|Туреччина ратифікувала угоду про ЗВТ з Україною
|У Стамбулі на воду спустили корабель "Гетьман Іван Виговський" для Військово-морських сил ЗСУ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Демократична партія США формально обрала Гарріс кандидаткою у президенти
|WP дізнався про таємне розслідування можливого підкупу Трампа з боку Єгипту
|ЗМІ назвали найімовірнішого кандидата у віцепрезиденти Камали Гарріс
|Кампанія Гарріс за липень зібрала удвічі більше, ніж Трампа
|Трамп назвав обмін ув'язнених «перемогою для Путіна»
|В Австрії заявили, що позбулися залежності від російського газу
Бізнес
|У Meta визнали «галюцинації» ШІ після замаху на Трампа
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів