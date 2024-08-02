В Австрії заявили, що позбулися залежності від російського газу

Австрійська енергетична група OMV більше не є залежною від російського газу і зможе забезпечити своїх клієнтів у разі припинення газового транзиту через Україну.

Як передає Укрінформ, про це заявив в інтерв'ю APA генеральний директор OMV Альфред Штерн.

«Ми вже більш як два роки працюємо над диверсифікацією наших джерел газу і транспортних маршрутів, щоб більше не залежати від поставок з боку «Газпрому». Ми можемо забезпечити всіх наших контрактних клієнтів, навіть якщо російський газ не надходитиме. У OMV вже немає цієї залежності», - сказав він.

Також Штерн запевнив, що OMV «значно скоротила» обсяги природного газу, які купуються в «Газпрому», у порівнянні з тими, що були до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Він зазначив, що компанія OMV наполягатиме на суворому дотриманні російським «Газпромом» умов контракту. При цьому, за контрактом російський концерн має постачати газ на словацько-австрійський кордон, тож якщо Україна не продовжить контракт на транзит газу з «Газпромом», то останній не зможе виконувати контракт з OMV вже з нового року.

«Місцем поставки є словацько-австрійський кордон», - наголосив Штерн.

За його словами, спілкування між OMV і «Газпромом» зараз відбувається переважно через юристів, з кількома процесами в арбітражних судах. «З початку 2023 року, вже понад півтора року, у нас діє спеціальна юридична стратегія, спрямована на захист прав OMV», - сказав він.

Як повідомляв Укрінформ, у 2018 році частково державна австрійська нафтогазова компанія OMV продовжила контракт на постачання газу з російським «Газпромом» до 2040 року.

На момент повномасштабного вторгнення РФ Австрія закуповувала в Росії 79% свого природного газу.

Дані спеціалізованої платформи Міністерства захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії свідчать, що Австрія у травні цього року імпортувала 90% природного газу з Російської Федерації, у квітні - 81%, а місяцем раніше ця частка була ще більшою - 93%.

Раніше міністерка з питань захисту клімату, довкілля, енергетики, мобільності, інновацій та технологій Австрії Леоноре Гевесслер заявила, що Австрійська держава має вивчити та реалізувати всі варіанти розірвання «кабального» контракту на постачання газу між австрійською нафтогазовою компанією OMV та російським Газпромом.