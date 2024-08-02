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Потужність СЕС і ВЕС у Китаї вперше перевищила потужність вугільних станцій
11:53 02.08.2024 |
У Китаї потужність сонячних і вітряних електростанцій вперше перевищила потужність вугільних електростанцій, повідомила аналітична компанія Rystad Energy.
Починаючи з 2020 року, у Китаї стабільно додають по 100 ГВт нової генерації СЕС і ВЕС, що в останні три-чотири роки перевищувало показник нової вугільної генерації. У 2023 році показник нової генерації з відновлювальних джерел вийшов на історичні 293 ГВт.
Вугільна енергетика рухається у протилежному напрямку. Якщо минулого року в мережу додали приблизно 40 ГВт вугільної енергії, то у першій половині 2024 року цей показник упав до 8 ГВт.
"Це поворотний момент як для Китаю, так і для глобального енергетичного переходу. Країна на шляху до втрати своєї репутації як найбільшого у світі виробника парникових газів. Ця зміна може стати видатним досягненням, потенційно перетворивши Китай із залежного від вугілля гіганта на лідера у сфері чистої енергії", - вважає Сіменг Денг, старший аналітик Rystad Energy.
Китай - найбільший виробник електроенергії у світі.
У 2023 році загальна встановлена потужність китайських електростанцій становила 2,92 ТВт, з яких 1,26 ТВт відновлюваних джерел енергії, у тому числі 376 ГВт вітряних електростанцій і 425 ГВт сонячних електростанцій.
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