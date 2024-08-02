Фінансові новини
- |
- 02.08.24
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄС зажадав пояснень від Угорщини щодо спрощення в'їзду росіян
11:46 02.08.2024 |
У четвер, 1 серпня, ЄС зажадав від Угорщини відреагувати на побоювання, що рішення Будапешта про пом'якшення візового режиму для громадян Росії та Білорусі підвищує ризик шпигунства в блоці.
Відповідний лист Угорщині надіслала єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон, повідомляє "Європейська правда".
Йоганссон заявила у соцмережі Х, що погоджується із занепокоєннями щодо безпеки для ЄС і надіслала Будапешту лист з проханням відповісти на низку запитань до 19 серпня.
"Росія - це загроза безпеці. Нам потрібна більша, а не менша пильність. Надання потенційним російським шпигунам і диверсантам легкого доступу до ЄС підірве безпеку всіх нас", - написала Йоганссон у соцмережі X.
"Сьогодні в листі я прошу угорський уряд надати пояснення. Якщо їхня схема легкого доступу становить ризик, ми будемо діяти", - додала вона.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан - єдиний лідер ЄС, який підтримує тісні зв'язки з Кремлем відтоді, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році. Він підписав на початку цього місяця указ про поширення програми прискореної видачі віз на вісім країн, включаючи Росію та Білорусь.
Імміграційна програма дозволяє громадянам цих країн подавати заявки на так звані "національні карти", щоб мати можливість працювати в Угорщині. Раніше такі карти були доступні лише громадянам України та Сербії.
Найбільша група Європарламенту, Європейська народна партія, цього тижня поскаржилася, що послаблення правил може створити "серйозні лазівки для шпигунської діяльності".
Литва звернулася до Європейської комісії у зв'язку з рішенням Угорщини полегшити режим в'їзду для громадян Росії та Білорусі.
У відповідь міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто звинуватив балтійські держави у пропагандистській кампанії проти Будапешта.
На думку литовського МЗС, у країн-членів ЄС є ще невикористані способи зупинити в'їзд російських громадян до Шенгенської зони, навіть якщо Будапешт лібералізує для них доступ до віз.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський назвав можливість проведення референдуму з питань територіальної цілісності «не найкращим варіантом»
|Time розповів про «прохолодні» відносини між Камалою Гарріс та Зеленським
|«Усе складно». Бізнес не переконав владу відмовитися від підвищення податків
|The Times: Україна отримала 6 винищувачів F-16 від Нідерландів
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Смак і користь в одній тарілці: вегетаріанське меню від кафе «ЕкоБуфет»
Втомилися від однотипних закладів і шукаєте щось дійсно особливе? Ласкаво просимо до вегетаріанського кафе EcoBuffet! Кожна страва від кухарів, закоханих у свою справу, — довершене гастрономічне відкриття, а ретельно відібрані продукти забезпечують не тільки яскравий смак, а й користь для організму.
У РУБРИЦІ
|Потужність СЕС і ВЕС у Китаї вперше перевищила потужність вугільних станцій
|ЄС зажадав пояснень від Угорщини щодо спрощення в'їзду росіян
|У Франції посилять охорону залізниці після «олімпійських» диверсій
|Заручників за шпигунів: чому історичний обмін між РФ та Заходом матиме наслідки і для України
|У Росії впав аналог YouTube, яким керує організація пропагандистки Сімоньян
|Туреччина заблокувала доступ до Instagram
Бізнес
|Сонячні панелі з додатковою обробкою: відкриття, що покращує ефективність та надійність
|Spotify знімає обмеження на перегляд текстів пісень для безкоштовних акаунтів
|Uber оголосив про партнерство з китайським брендом електрокарів BYD
|Китайські електромобілі посіли рекордну частку європейського ринку
|Apple заблокувала 50 застосунків-казино з App Store після звернення Мінцифри
|Meta виплатить штату Техас $1,4 мільярда, щоб врегулювати обвинувачення у незаконному зборі біометричних даних користувачів
|Звіт: ШІ-моделі Meta та OpenAI схильні до збоїв при спробах «забути» дані